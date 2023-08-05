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Скончался раненый во время теракта в Тель-Авиве
05.08.2023 21:38 Алина Груднева

Скончался раненый во время теракта в Тель-Авиве

Спустя несколько часов после теракта в Тель-Авиве врачи были вынуждены констатировать смерть 42-летнего инспектора муниципалитета.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Хен Амир умер в реанимации. В больнице "Ихилов" сообщили о том, что семья погибшего согласилась пожертвовать его органы.

Напомним, что инспектор получил тяжелые ранения на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. Его напарник нейтрализовал стрелявшего террориста, который позже умер от полученных ранений.

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