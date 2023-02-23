



Сколько ракет выпущено по югу Израиля менее чем за месяц

Террористические группировки Газы выпустили по югу Израиля десятки ракет за последнее время.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По данным издания, менее чем за месяц по граничащему с Газой району террористы выпустили 33 ракеты. В ответ Армия обороны Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАСа и складам с оружием.



Соответствующие данные приведены с учетом сегодняшней атаки. Как сообщалось ранее, по Израилю было выпущено шесть ракет, из которых пять удалось перехватить, а одна упала на открытой местности.