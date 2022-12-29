



Сколько израильтяне заплатили за лечение террориста Насера Абу Хамида

Осужденный террорист-убийца Нассер Абу Хамид, который умер на прошлой неделе от неизлечимого рака, лечился в израильской больнице, и его лечение стоило больших денег для израильских налогоплательщиков.



Лечение Абу Хамида от рака стоило более 150 тысяч шекелей. Об этом заявил доктор Оснат Лев Цион Корах, директор больницы, где лечился террорист.



По словам медика, террориста лечили около года не только стандартной химиотерапией, но и самыми дорогими и передовыми протоколами иммунотерапии.



Отвечая на заявления палестинской стороны, что Абу Хамид стал жертвой "преднамеренной медицинской халатности", доктор Лев Цион Корах сказал, что медицинское лечение, предоставляемое в тюрьме, также было превосходным, и что тюремные врачи поддерживали постоянный контакт со своими коллегами из больниц.