



Сколько арабов готовы жить под "оккупацией"



Арабская газета "Arab News", выходящая в Лондоне, опубликовала специальный выпуск, посвященный 75-й годовщине "Дня Накбы". В него включен специальный опрос, в котором изучалась позиция палестинцев по целому ряду вопросов, в основном касающихся конфликта с Израилем, таких как решение о двух государствах и Авраамские соглашения.



В ходе опроса также проверялась степень доверия палестинцев к своему руководству. По данным опроса, около 51% ответили, что по-прежнему верят в идею двух государств как решение израильско-палестинского конфликта. Однако эта идея более популярна среди пожилых палестинцев, где 63% ответили, что поддерживают это решение, по сравнению с 42% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.



Кроме того, 13% ответили, что поддерживают создание одного федеративного государства, разделенного между Израилем и палестинцами, в то время как среди 25-летних до 34 лет этот показатель составляет 15%.



В то же время 11% опрошенных ответили, что предпочитают жить под израильской "оккупацией", не получая гражданства. Кроме того, в ходе опроса проверялась степень доверия к палестинскому руководству. 63% респондентов ответили, что не считают ХАМАС или ФАТХ представляющими их интересы. Также только каждый четвертый по-прежнему верит в способность палестинского руководства успешно вести переговоры о мирном урегулировании с Израилем.



А каково мнение палестинской улицы относительно нынешнего израильского правительства? Согласно опросу, абсолютное большинство - 86% - ответили, что сомневаются в готовности нынешнего правительства Израиля достичь мирного соглашения.



Однако в отношении Авраамских соглашений палестинская улица разделилась во мнениях: 62% ответили, что выступают против этих соглашений. 52% ответили, что эта политическая инициатива сделала Израиль более агрессивным по отношению к палестинцам, но 43% ответили, что наоборот.



В конце участникам опроса был задан вопрос, поддерживают ли они Китай в качестве посредника между Израилем и палестинцами для достижения мирного соглашения. Согласно опросу, абсолютное большинство - 80% ответили, что поддерживают эту идею и рассматривают Пекин как потенциального посредника между Иерусалимом и Рамаллой.