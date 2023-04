Ситуация на Храмовой горе накаляется после ночных авиаударов по Газе

Palestinian worshipers held a protest at the courtyards of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem following Fajer prayer.#AlAqsaUnderAttack #AlAqsaMosqueUnderAttack #FreePalestine 🇵🇸#IsraeliTerrorists #IsraelIsATerrorState #SaveAlAqsaMosque #SaveAlAqsa #IsraeliCrimes… pic.twitter.com/SDp0CuN8TP