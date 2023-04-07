



Ситуация на Храмовой горе накаляется после ночных авиаударов по Газе

Ситуация накаляется вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе, третьей по значимости исламской святыне, где тысячи верующих мусульман собираются для пятничной молитвы во время священного месяца Рамадан после долгой ночи израильских авиаударов по Газе.



По сообщениям израильских СМИ, палестинские верующие призывали поддержать "сопротивление", имея в виду террористическую группировку ХАМАС, правящую Газой.

В соцсетях сообщают, что ЦАХАЛ атакует палестинцев у ворот мечети Аль-Акса в Иерусалиме.Силы безопасности Израиля ожидают около 100 000 верующих на Храмовой горе в течение пятницы.Ночью Израиль нанес удар по нескольким объектам в палестинском анклаве, в том числе по объектам производства оружия и туннелям, обслуживающим ХАМАС, через несколько часов после ракетного обстрела из Газы и Ливана в четверг.