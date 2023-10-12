



Сиси: готов быть посредником со всеми без ограничений и предварительных условий





Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что "Египет готов выступить посредником между всеми сторонами без ограничений и предварительных условий. Необходимо срочно содействовать доставке гуманитарной помощи, и международное сообщество должно нести за это ответственность. Необходимо избегать политики коллективного наказания, блокады, трансфера населения и голода".



Ас-Сиси добавил: "Я призываю все стороны оградить гражданское население от круга жестокой мести. Мы столкнулись с очень опасным развитием событий. Я призываю вернуться к переговорам. Стремление Египта к миру и его стратегический выбор требуют от нас не бросать наших палестинских братьев".