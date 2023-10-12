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Сиси: готов быть посредником со всеми без ограничений и предварительных условий
12.10.2023 21:24 Аркадий Бочаровский

Сиси: готов быть посредником со всеми без ограничений и предварительных условий



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что "Египет готов выступить посредником между всеми сторонами без ограничений и предварительных  условий. Необходимо срочно содействовать доставке гуманитарной помощи, и международное сообщество должно нести за это ответственность. Необходимо избегать политики коллективного наказания, блокады, трансфера населения и голода".  

Ас-Сиси добавил: "Я призываю все стороны оградить гражданское население от круга жестокой мести. Мы столкнулись с очень опасным развитием событий. Я призываю вернуться к переговорам. Стремление Египта к миру и его стратегический выбор требуют от нас не бросать наших палестинских братьев".

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