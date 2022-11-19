



Сирия сообщила об израильской атаке: 4 солдата убиты

Сирийское государственное информационное агентство "SANA" сообщило о воздушной атаке со стороны Средиземного моря. По словам сирийцев, несколько целей были атакованы израильской авиацией в прибрежном районе и в центральной части Сирии.



По сообщениям сирийских СМИ, в результате атаки погибли не менее четырех военнослужащих и один человек был ранен. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что взрывы были слышны в Латакии, Хаме и Хомсе.

