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Сирия сообщила об израильской атаке: 4 солдата убиты
19.11.2022 08:11 Евгения Маркова

Сирия сообщила об израильской атаке: 4 солдата убиты

Сирийское государственное информационное агентство "SANA" сообщило о воздушной атаке со стороны Средиземного моря. По словам сирийцев, несколько целей были атакованы израильской авиацией в прибрежном районе и в центральной части Сирии.

По сообщениям сирийских СМИ, в результате атаки погибли не менее четырех военнослужащих и один человек был ранен. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что взрывы были слышны  в Латакии, Хаме и Хомсе.
 

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