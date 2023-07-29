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Сирия по примеру ЛАГ сделала "вклад" в борьбу против Израиля в МУС
29.07.2023 20:01 Алина Груднева

Сирия по примеру ЛАГ сделала "вклад" в борьбу против Израиля в МУС

Сирия, следом за Лигой арабских государств, присоединилась к борьбе против Израиля в Гааге.

По данным государственных СМИ, Дамаск сделал свой "юридический вклад" в "поддержку палестинцев".

"Сирия внесла в Международный суд свой юридический вклад, исходя из принципиальной и твердой поддержки справедливого палестинского дела, чтобы братский палестинский народ обрел свободу от "оккупации", осуществил свои законные исторические права и создал свое независимое государств", — сказано в заявлении сирийского МИДа.

По данным внешнеполитического ведомства, Дамаск всегда был и остается в авангарде сторонников палестинцев и "не пожалеет усилий, чтобы положить конец израильской оккупации", включая "сирийские" Голаны.

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