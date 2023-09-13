



Сирия обвинила Израиль в гибели двух солдат в результате удара по Тартусу

Сирия официально обвинила Израиль в смертельном авиаударе в районе Тартуса вечером 13 сентября, заявив, что в результате погибли два солдата.



Официальное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль запустил ракеты со стороны Средиземного моря, нанеся удары по нескольким объектам ПВО.



“Помимо двух убитых солдат, еще шестеро ранены и есть материальные потери", – утверждает агентство.



Еврейские СМИ, опираясь на непроверенное заявление базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, сообщают, что были убиты трм члена “Хизбаллы”.



