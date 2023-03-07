Новости » Арабо-израильский конфликт
Сирия и Иран назвали удар по аэропорту Алеппо преступлением против человечности
07.03.2023 14:59 Ирина Демьянова

Сирия и Иран назвали удар по аэропорту Алеппо преступлением против человечности

Сирия и Иран осудили предполагаемый израильский авиаудар по аэропорту Алеппо, заявив, что это прервало оказание помощи пострадавшим от землетрясения.

Министерство иностранных дел Сирии осуждает “двойное преступление”, заявив, что удар был нанесен по “гражданскому аэропорту… и одному из ключевых каналов доставки гуманитарной помощи” для пострадавших от землетрясения.

Союзник Дамаска Иран также осудил удар, назвав его “преступлением против человечности”.

“В то время как сирийские жертвы землетрясения в Алеппо находятся в тяжелых условиях, Израиль атакует аэропорт Алеппо“, — говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Насера Канани.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы