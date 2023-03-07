



Сирия и Иран назвали удар по аэропорту Алеппо преступлением против человечности

Сирия и Иран осудили предполагаемый израильский авиаудар по аэропорту Алеппо, заявив, что это прервало оказание помощи пострадавшим от землетрясения.



Министерство иностранных дел Сирии осуждает “двойное преступление”, заявив, что удар был нанесен по “гражданскому аэропорту… и одному из ключевых каналов доставки гуманитарной помощи” для пострадавших от землетрясения.



Союзник Дамаска Иран также осудил удар, назвав его “преступлением против человечности”.



“В то время как сирийские жертвы землетрясения в Алеппо находятся в тяжелых условиях, Израиль атакует аэропорт Алеппо“, — говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Насера Канани.



