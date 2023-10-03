



Сирийские СМИ: израильские ВВС атаковали Сирию этой ночью

В результате вчерашней ночной авива-атаки в Сирии вблизи восточного города Дейр-эз-Зор незадолго до полуночи двое сирийских военнослужащих получили ранения. Атакованная местность претерпела некоторые видоизменения в инфраструктуре.



Сирийская оппозиция утверждает, что одна из атакованных целей использовалась для переброски иранских боеприпасов в Сирию.



Согласно сообщению оппозиционных сирийских СМИ, неопознанные истребители нанесли удары по целям, связанным с проиранскими боквиками в районе Бальбукамаль. Сирийские государственные СМИ также подтвердили удар, утверждая, что именно израильские ВВС совершили налет на объекты около 23:50 вечера.



В результате атаки было разрушено несколько зданий, в которых хранилось современное оружие, а также завод по сборке высокоточных ракет.В ходе операции были атакованы радары, чтобы помешать работе ПВО в Сирии.



Случай нетипичный, поскольку территория находится большом расстоянии от израильской границы, и количество пораженных целей было довольно большим.