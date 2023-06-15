



Сирийские СМИ: Израиль атаковал цели в районе Дамаска

В сирийской столице прогремело несколько мощных взрывов, активизировались системы ПВО страны. По данным СМИ, в результате нападения один сирийский военнослужащий получил серьезные ранения, и был нанесен материальный ущерб.



Представитель сирийской службы безопасности сообщил российскому информационному агентству Sputnik: “Системы ПВО действовали против израильской атаки на несколько объектов в районе Дамаска. Атака была осуществлена самолетами ВВС Израиля, которые выпустили несколько ракет двумя волнами. Сирийские системы ПВО успешно перехватили большинство из них до того, как они поразили свои цели”.



По сообщениям Сирии, в результате атаки в Аль-Кисве возник пожар. На место происшествия были вызваны пожарные для борьбы с пламенем.

