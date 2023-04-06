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Сирена ракетной тревоги: запуски новых ракет
06.04.2023 14:55 Алина Груднева

Сирена ракетной тревоги: запуски новых ракет

На севере Израиля расширяется количество населенных пунктов, где сработала сирена ракетной тревоги.

Оповещение сработало: Манот, Авдон, Идмит, Эйлон, Яара, Ханита, Манот, Идмит, Эйлон, Яара, Араб Аль-Арамше, Мецуба, Шломи.

По предварительным данным, зафиксированы новые пуски ракет с территории Ливана. Информация уточняется.

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