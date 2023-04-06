Сирена ракетной тревоги: запуски новых ракет
На севере Израиля расширяется количество населенных пунктов, где сработала сирена ракетной тревоги.
Оповещение сработало: Манот, Авдон, Идмит, Эйлон, Яара, Ханита, Манот, Идмит, Эйлон, Яара, Араб Аль-Арамше, Мецуба, Шломи.
По предварительным данным, зафиксированы новые пуски ракет с территории Ливана. Информация уточняется.
Sirens in Northern Israel; Reasons are unclear yet pic.twitter.com/PES1v6CkaH— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 6, 2023
April 6, 2023