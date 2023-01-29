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Сингапур решительно осудил "отвратительную атаку" в Иерусалиме
29.01.2023 10:34 Ольга Белозерова

Сингапур решительно осудил "отвратительную атаку" в Иерусалиме

Сингапур "решительно осуждает отвратительное нападение" у синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек.

Об этом говорится в заявлении МИДа Сингапура, сообщает Channel News Asia.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", - заявили в сингапурском министерстве иностранных дел. 

В министерстве добавили, что Сингапур "глубоко обеспокоен эскалацией насилия в Иерусалиме и в Иудее и Самарии". 

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