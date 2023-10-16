



Синди Флэш жила в Кфар-Аза и была за палестинцев

Синди было 67 лет, а ее мужу Игалю Флэшу - 66. Они оба поддерживали палестинцев и были против израильской военной наземной операции.



Как рассказала CNN их дочь Кэрен, она узнала о смерти родителей в четверг, 1 2октября. В последнем сообщении Синди написала:



“Они ломают дверь безопасной комнаты. Нам нужен кто-то, кто придет к дому прямо сейчас”.



Для Кэрен союз ее родителей был образцом семьи. “Они дополняли друг друга и действительно научили меня тому, как должны выглядеть любящие и крепкие отношения, и они были просто моим вдохновением во всем”.



Единственное, что служит ей утешением, так это понимание того, что мама с папой умерли мгновенно.



Ее отец Игаль Флэш родился в Израиле и был сыном переживших Холокост, а ее мать переехала жить к ним после того, как влюбилась в Израиль.



“Всякий раз, когда происходила военная операция, она всегда протестовала. Она все время там протестовала, чтобы они не разрушили его – чтобы люди увидели, что происходит, потому что с людьми так не обращаются, независимо от их религиозных убеждений и этнической принадлежности. Мои родители боролись за права других людей”.