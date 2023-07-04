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миротворцы ООН
04.07.2023 10:01 Наталья Богинская

Силы ООН проверяют, убрана ли палатка "Хизбаллы" с территории Израиля

По сообщению Associated Press, миротворческие силы ООН (UNIFIL) на ливано-израильской границе заявили в понедельник, что их командующий находится в контакте с официальными лицами обеих стран в связи с напряженностью, связанной с двумя палатками, установленными террористической организацией “Хизбалла” на территории Израиля .

В воскресенье израильские СМИ сообщили, что «Хизбалла» эвакуировала одну из двух палаток , но подтверждения от группы не поступало.
Глава миротворческих сил ООН, генерал-майор Арольдо Ласаро “продолжает поддерживать прямой контакт с властями по обе стороны “голубой линии”, чтобы урегулировать ситуацию с палатками”, – говорится в заявлении UNIFIL.  

“Мы изучаем сообщения о перемещении палатки к северу от “голубой линии”, – заявили UNIFIL, добавив, что любое несанкционированное присутствие или деятельность “вблизи “голубой линии” вызывает озабоченность и может усилить напряженность и недопонимание”.

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