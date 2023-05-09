



"Силы Галилеи" угрожают Израилю

Террористическая организация "Силы Галилеи", действующая под руководством Хизбаллы, опубликовала аудиозаписи, на которых слышен голос человека, представляющегося командиром организации.



Выразив соболезнования в связи с убийством трех командиров "Исламского джихада", погибших сегодня утром в результате атаки ВВС в секторе Газа, командир "Сил Галилеи" заявил, что боевики организации достигли продвинутого уровня готовности к действиям против Израиля.



"Скоро вы увидите в воздухе части тела оккупанта, самолеты (беспилотные летательные аппараты) Qassem 311 уже собраны, а пояса шахидов и глушители распределены среди наших отрядов смертников в Палестине и за рубежом", - сказал командир "Сил Галилеи".



Он добавил: "Я советую врагу: уходите и возвращайтесь туда, откуда пришли. Решение принято, и мы начали действовать, и пусть придет возмездие за каждую каплю крови, пролитую от крови нашего народа".













