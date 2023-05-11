



"Силы Галилеи": мы запустили дрон-камикадзе по Израилю

Террористическая организация "Силы Галилеи", действующая под руководством Хизбаллы, объявила, что запустила по Израилю дрон-камикадзе



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По словам террористов, было собрано и подготовлено несколько БПЛА для ударов по Израилю.



Согласно сообщениям, запуск был зафиксирован на видео, которое будет опубликовано позже. Официального подтверждения информации пока что нет.



"Силы Галилеи" также призвали израильских арабов выразить поддержку палестинским террористическим организациям.

