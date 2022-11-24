



Силы ЦАХАЛа задержали камнеметателя

Бойцы ЦАХАЛа задержали палестинца, который бросал камни в израильские автомобили недалеко от Нилин в Иудее и Самарии.



Как сообщает Times of Israel, военные открыли огонь по подозреваемому, он был ранен. В итоге камнеметателя арестовали. Мужчина был ранен в ногу и плечо, ему оказали помощь армейские медики на месте, прежде чем он был доставлен в больницу.



В ЦАХАЛе заявили, что подозреваемый "создавал опасность для автомобилистов" на шоссе 446, недалеко от поселка Модиин-Илит.



Позже подозреваемого допросит ШАБАК.