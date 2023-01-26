



Силы ЦАХАЛа покинули Дженин



Израильские СМИ сообщили о том, что подразделения ЦАХАЛа покинули лагерь беженцев Дженин.



По меньшей мере девять палестинцев были убиты, включая одну пожилую женщину, в ходе действий сил безопасности в Дженине.



По данным палестинского министерства здравоохранения, еще 16 человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. В совместном заявлении сил безопасности говорится, что в ходе операции инженерные войска вошли в здание, чтобы взорвать два взрывных устройства, используемых разыскиваемыми лицами. Палестинские СМИ утверждают, что здание было обстреляно противотанковыми ракетами.



Среди солдат сотрудников сил безопасности, покинувших лагерь, пострадавших нет.

