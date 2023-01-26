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Силы ЦАХАЛа покинули Дженин
26.01.2023 11:31 Аркадий Бочаровский

Силы ЦАХАЛа покинули Дженин


Израильские СМИ сообщили о том, что подразделения ЦАХАЛа покинули лагерь беженцев Дженин.

По меньшей мере девять палестинцев были убиты, включая одну пожилую женщину, в ходе действий сил безопасности в Дженине.

По данным палестинского министерства здравоохранения, еще 16 человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. В совместном заявлении сил безопасности говорится, что в ходе операции инженерные войска вошли в здание, чтобы взорвать два взрывных устройства, используемых разыскиваемыми лицами. Палестинские СМИ утверждают, что здание было обстреляно противотанковыми ракетами.

Среди солдат сотрудников сил безопасности, покинувших лагерь, пострадавших нет.
 

 

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