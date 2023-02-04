Силы ЦАХАЛа блокировали дом террористов в Иерихоне
Силы ЦАХАЛа блокировали в Иерихоне дом, в котором укрываются разыскиваемые террористы.
На месте идет перестрелка. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа на данном этапе нет. По сообщениям палестинцев, ЦАХАЛ намерен эвакуировать целый квартал в лагере беженцев Акбат Джабер, который расположен в трех километрах к юго-западу от Иерихона.
Арестованы три члена клана Лафи.
Минимум пять человек ранены в ходе перестрелки с ЦАХАЛем.
В настоящий момент идет эвакуация жителей квартала Аль-Макаята.
ЦАХАЛ окружил группу террористов, совершившую обстрел ресторана на перекрестке Альмог на прошлой неделе.