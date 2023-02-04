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Силы ЦАХАЛа блокировали дом террористов в Иерихоне
04.02.2023 09:27 Аркадий Бочаровский

Силы ЦАХАЛа блокировали дом террористов в Иерихоне


Силы ЦАХАЛа блокировали в Иерихоне дом, в котором укрываются разыскиваемые террористы. 

На месте идет перестрелка. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа на данном этапе нет. По сообщениям палестинцев, ЦАХАЛ намерен эвакуировать целый квартал в лагере беженцев Акбат Джабер, который расположен в трех километрах к юго-западу от Иерихона.

Арестованы три члена клана Лафи.

Минимум пять человек ранены в ходе перестрелки с ЦАХАЛем.

В настоящий момент идет эвакуация жителей квартала Аль-Макаята.

ЦАХАЛ окружил группу террористов, совершившую обстрел ресторана на перекрестке Альмог на прошлой неделе.

 

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