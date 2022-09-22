



Силы безопасности за ночь арестовали девять человек в Иудее и Самарии

Этой ночью силы безопасности действовали в селах Бейт-Ава, Адна, Джифна, лагере беженцев Джилзон и городе Калькилия, а также в лагере беженцев Джабер.



Во время действий сил по задержанию разыскиваемого в селе Бейт-Омер в районе Эцион, подозреваемые бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты применили соответствующие меры по разгону нарушителей порядка.



Кроме того, поступило сообщение о стрельбе в населенном пункте Брача, граничащем с городом Шхем, откуда поступило еще одно сообщение о стрельбе по военной позиции. Силы ЦАХАЛа начали обыски в этом районе, в ходе которых в обоих местах были обнаружены гильзы малого калибра.



Всего задержано и передано для дальнейшего расследования силовыми структурами девять разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. О пострадавших не сообщается.

