



Силы безопасности предотвратили 8 терактов в Иерусалиме

Полиция и силы безопасности в Иерусалиме предотвратили восемь терактов, сообщили в понедельник утром муниципалитет Иерусалима и израильская полиция.



Командующий иерусалимским округом Дорон Тургеман отметил, что часть нападений удалось предотвратить благодаря разведывательной информации, а часть – благодаря бдительным полицейским, заметившим нападавших.



“Мы приближаемся к концу важного и сложного месяца. Все командиры, которые сидят за столом, и взаимодействующие элементы ведут напряженную и непрерывную работу с большой самоотдачей”, – сказал Тургеман.



Мэр Иерусалима Моше Лион выразил благодарность полицейским во время посещения штаб-квартиры полиции рядом со Стеной Плача в воскресенье вечером.



“Я знаю, что большинство из вас не было дома в ночь Седера, именно вы позволили нам продолжить обычный распорядок дня”, – сказал Лион. “Я много гулял по городу во время праздника, и все довольны”



Кроме того, в воскресенье вечером двое подозреваемых были арестованы за вандализм и осквернение израильского флага с символом муниципалитета Иерусалима после того, как кадры этого акта были размещены в социальных сетях. Человек, осквернивший флаг, был идентифицирован как 17-летний юноша из Старого города Иерусалима, а человек, который снимал и предал гласности этот акт, был идентифицирован как 17-летний житель Абу-Тора.



Муниципалитет Иерусалима уволил нарушителей и намерен вызвать нанявшего их подрядчика для объяснений.