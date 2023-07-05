



Силы безопасности покинули Дженин



После интенсивных боев ночью 5 июля силы ЦАХАЛа начали отходить из лагеря беженцев в Дженине. Около полуночи бригада коммандос завершила свой выход из Дженина, и в настоящее время идет вывод сил бригады "Менаше".



Несколькими часами ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант говорили о скором завершении операции во время посещения Салем под Дженином.



"Тот, кто думает, что подобная атака удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается", - сказал премьер-министр, комментируя теракт в Тель-Авиве. "Он просто не знает духа государства Израиль, не знает нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - добавил он.



Во время выхода из лагеря беженцев ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных людей. Самолет ЦАХАЛа атаковал отряд вооруженных людей, который находился на кладбище на окраине города Дженин. "Это еще одно доказательство того, что террористические элементы используют гражданские объекты по всему городу и лагерю беженцев Дженин", - заявил представитель ЦАХАЛа.