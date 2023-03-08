



Силы безопасности ПА применили слезоточивый газ на похоронах террориста ХАМАС

Палестинские силы безопасности в Иудее и Самарии применили слезоточивый газ, когда присутствующие на похоронах террориста ХАМАС, убитого израильскими войсками, скандировали лозунги против Палестинской администрации.



Сотни людей прошли маршем по улицам города Шхем на похороны 49-летнего члена ХАМАСа Ибрагима Абд Харуши, убитого днем ранее вместе с пятью другими палестинцами во время ожесточенных боев в ходе израильского рейда в Дженине.



Израильская армия утверждает, что Харуша был боевиком-террористом, убившим двух израильских братьев, когда они проезжали через Хавара 26 февраля.

Пока палестинцы несли тело Харуши через Шхем, некоторые выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес палестинских сил безопасности и других официальных лиц, называя их “проститутками” и “шпионами” в пользу Израиля.



По словам корреспондента AFP, палестинские офицеры применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, после чего тело увезли в машине скорой помощи.



Представитель палестинской службы безопасности Талал Двейкат говорит, что офицеры вмешались в связи с сорой, которая произошла, когда “группа, не связанная с семьей мученика, похитила тело и опустила его на землю”, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.



Тем временем в Дженине толпы людей маршируют по улицам во время похорон пяти других палестинцев, убитых вчера. Среди тысяч скорбящих есть боевики в масках.



