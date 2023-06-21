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Силы безопасности блокировали дома террористов, атаковавших в Эли
21.06.2023 08:18 Аркадий Бочаровский

Силы безопасности блокировали дома террористов, атаковавших в Эли


Силы безопасности провели операцию в деревне Ориф на севере Самарии, чтобы нанести на карту дома террористов, убивших вчера четырех человек недалеко от поселения Эли. 

Об этом сообщает пресс-представитель ЦАХАЛа. В своем сообщении он также указал: "Ночью силы безопасности провели операцию по борьбе с терроризмом, допрашивая подозреваемых и обыскивая здания в Кфар-Ориф. Трое разыскиваемых были арестованы и переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования”

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