



Силы безопасности блокировали дома террористов, атаковавших в Эли



Силы безопасности провели операцию в деревне Ориф на севере Самарии, чтобы нанести на карту дома террористов, убивших вчера четырех человек недалеко от поселения Эли.



Об этом сообщает пресс-представитель ЦАХАЛа. В своем сообщении он также указал: "Ночью силы безопасности провели операцию по борьбе с терроризмом, допрашивая подозреваемых и обыскивая здания в Кфар-Ориф. Трое разыскиваемых были арестованы и переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования”