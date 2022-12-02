



Силы безопасности арестовали террориста "Львиного логова" в Шхеме

Сегодня силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели операцию в городе Шхем и арестовали террориста группировки "Львиное логово" Ахмеда Бассама Хараза.



Как сообщили в ЦАХАЛе, подозреваемый был причастен к обстрелам израильских военнослужащих в районе Шхема.



Ахмеду Бассаму Харазу 22 года, он родом из Шхема. Ранее он отбывал наказание за причастность к изготовлению взрывных устройств и торговле оружием. Кроме того, Хараз в течение нескольких месяцев участвовал в обстрелах солдат ЦАХАЛа в районе города Шхем.



Как сообщается, во время операции произошла перестрелка между террористами и силами ЦАХАЛа. Несколько подозреваемых бросили в солдат взрывные устройства, военные открыли огонь в ответ. Потерь среди израильских сил - нет.



Кроме этого, израильские военнослужащие провели рейды в других городах. В ходе операции был задержан еще один подозреваемый.



