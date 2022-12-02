Силы безопасности арестовали террориста "Львиного логова" в Шхеме
Сегодня силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели операцию в городе Шхем и арестовали террориста группировки "Львиное логово" Ахмеда Бассама Хараза.
Как сообщили в ЦАХАЛе, подозреваемый был причастен к обстрелам израильских военнослужащих в районе Шхема.
Ахмеду Бассаму Харазу 22 года, он родом из Шхема. Ранее он отбывал наказание за причастность к изготовлению взрывных устройств и торговле оружием. Кроме того, Хараз в течение нескольких месяцев участвовал в обстрелах солдат ЦАХАЛа в районе города Шхем.
Как сообщается, во время операции произошла перестрелка между террористами и силами ЦАХАЛа. Несколько подозреваемых бросили в солдат взрывные устройства, военные открыли огонь в ответ. Потерь среди израильских сил - нет.
Кроме этого, израильские военнослужащие провели рейды в других городах. В ходе операции был задержан еще один подозреваемый.
לוחמי צה"ל, שב"כ וימ"ס מג"ב איו"ש פעלו הבוקר בעיר שכם שבמרחב חטמ"ר שומרון ועצרו את אחמד בסאם חראז.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 2, 2022
חראז, בן 22 משכם, הוא כלוא לשעבר על מעורבות בפעילות צבאית בשל ייצור מטענים וסחר באמצעי לחימה >> pic.twitter.com/jNVe8av0vh