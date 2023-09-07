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Силы безопасности арестовали командира “Исламского джихада”
07.09.2023 14:17 Евгения Маркова

Силы безопасности арестовали командира “Исламского джихада”

Вечером 6 сентября в ходе совместной контртеррористической операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВ были задержаны двое разыскиваемых подозреваемых в Джалазуне и Рамалле. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Среди арестованных – высокопоставленный боевик террористической организации "Исламский джихад". Кроме того, силы безопасности обнаружили и конфисковали военную технику и боеприпасы.

В ходе акции подозреваемые бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывное устройство в солдат, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков.

В городе Таркумия силы также обнаружили и конфисковали оружие, боеприпасы и военную технику.

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