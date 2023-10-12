



Швейцария признала ХАМАС террористической организацией

Правительство Швейцарии поддержало признание ХАМАС террористической организацией и осудило атаки совершенные против гражданских людей в Израиле из сектора Газа. Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что традиционно нейтральная Швейцария до сих пор отказывалась присоединиться к ЕС и США в своей позиции по ХАМАС, пытаясь вместо этого позиционировать себя как участника переговоров в ближневосточных конфликтах.



В заявлении говорится, что страна «решительным образом осуждает террористические акты, совершенные ХАМАСом против гражданских лиц в Израиле из сектора Газа, и признает законное стремление Израиля к национальной обороне и безопасности».