



Штурм границы: жители кибуца вошли в палестинскую деревню после стрельбы

Вчера вечером десятки жителей израильского кибуца Мишмар Гильбоа решили взять правосудие в свои руки и пересечь границу, в сторону соседней палестинской деревни, после того, как ранее, в их сторону были произведены выстрелы из огнестрельного оружия.



Инцидент произошел после того, как неизвестный стрелок открыл огонь в сторону израильского кибуца, заставив жителей броситься на поиски укрытия. Благодаря быстрому реагированию местных сил безопасности никто из израильтян не пострадал.



Однако происшествие вызвало волну возмущения в кибуце, и жители решили выразить свою требование безопасности и ответить на произошедшее. Десятки мужчин и женщин вошли в палестинскую деревню Г'илбун в знак протеста и как сигнал о том, что они не намерены жить в постоянном страхе перед подобными инцидентами.



Власти с обеих сторон Границы быстро вмешались в ситуацию, и инцидент был разрешен без дополнительной эскалации. Однако произошедшее напомнило всем о необходимости улучшения безопасности на Границе.