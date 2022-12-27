



Штайе: "Угрозы израильского правительства не испугают нас"

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе выступил на заседании кабинета министров в Рамалле и высказался о кризисах, с которыми столкнулась палестинская экономика.



Он подчеркнул, что были приняты меры для борьбы с инфляцией и оказания поддержки для предотвращения роста цен, сообщает WAFA. Штайе также выразил надежду, что поток международной помощи, особенно помощи из арабских стран, будет восстановлен в течение следующего года.



"Мы будем работать над фундаментальными реформами в сфере здравоохранения, образования и законов, регулирующих экономику, и будем противостоять оккупационным мерам, которые ограничивают наш контроль над нашими национальными ресурсами. «Мы все знаем, что наша битва с оккупацией - это политическая битва и что решение конфликта политическое, а не экономическое или иное", - заявил Штайе.



Он также подчеркнул, что угрозы следующего правого израильского правительства "не испугают" ПА, и что палестинский народ способен противостоять этим угрозам.