



Штайе: США должны остановить израильские санкции

Премьер-министр ПА Мухаммед Штайе заявил, что администрация Байдена должна действовать быстро, чтобы остановить израильские санкции и другие односторонние действия, которые угрожают Палестинской автономии и решению о двух государствах.



Такое заявление Штайе сделал в разговоре со спецпосланником США Хади Амром, сообщает Jerusalem Post.



"Администрация США должна срочно принять меры, чтобы положить конец односторонним израильским мерам и угрозам, которые подрывают [палестинскую] администрацию, и систематически исключать возможность создания палестинского государства", - заявил Штайе.



Палестинский чиновник также рассказал о визите в конце этого месяца госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана в регион.



По словам Штайе, официальные лица США должны "нести послание надежды палестинскому народу и четкое заявление израильскому правительству о необходимости прекратить нарушения и односторонние меры".