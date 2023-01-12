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Штайе: США должны остановить израильские санкции
12.01.2023 21:33 Ольга Белозерова

Штайе: США должны остановить израильские санкции

Премьер-министр ПА Мухаммед Штайе заявил, что администрация Байдена должна действовать быстро, чтобы остановить израильские санкции и другие односторонние действия, которые угрожают Палестинской автономии и решению о двух государствах.

Такое заявление Штайе сделал в разговоре со спецпосланником США Хади Амром, сообщает Jerusalem Post.

"Администрация США должна срочно принять меры, чтобы положить конец односторонним израильским мерам и угрозам, которые подрывают [палестинскую] администрацию, и систематически исключать возможность создания палестинского государства", - заявил Штайе.

Палестинский чиновник также рассказал о визите в конце этого месяца госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана в регион.

По словам Штайе, официальные лица США должны "нести послание надежды палестинскому народу и четкое заявление израильскому правительству о необходимости прекратить нарушения и односторонние меры". 

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