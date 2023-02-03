Новости » Арабо-израильский конфликт
Штайе: "преступления" Израиля против палестинцев продолжаются
03.02.2023 20:23 Алина Груднева

Штайе: "преступления" Израиля против палестинцев продолжаются

Так называемый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе осудил смерть палестинца, погибшего сегодня в ходе попытки теракта на въезде в Шхем.

Умершим оказался 26-летний Абдулла Калалав.

"Преступления израильской оккупации против нашего народа не прекращаются. Череда израильских убийств продолжается без оглядки на международное право", - сказал он.

Штайе пригрозил серьезными последствиями из-за напряженности в сфере безопасности. Он призвал призвал международные правозащитные организации осудить Израиль.

Напомним, палестинец вышел из машины и попытался отобрать оружие у солдата. На требование остановиться он не отреагировал. В итоге, солдаты открыли огонь сначала в воздух, а потом по подозреваемому, который в итоге скончался.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы