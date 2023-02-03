



Штайе: "преступления" Израиля против палестинцев продолжаются

Так называемый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе осудил смерть палестинца, погибшего сегодня в ходе попытки теракта на въезде в Шхем.



Умершим оказался 26-летний Абдулла Калалав.



"Преступления израильской оккупации против нашего народа не прекращаются. Череда израильских убийств продолжается без оглядки на международное право", - сказал он.



Штайе пригрозил серьезными последствиями из-за напряженности в сфере безопасности. Он призвал призвал международные правозащитные организации осудить Израиль.



Напомним, палестинец вышел из машины и попытался отобрать оружие у солдата. На требование остановиться он не отреагировал. В итоге, солдаты открыли огонь сначала в воздух, а потом по подозреваемому, который в итоге скончался.

