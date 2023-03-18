



Штайе: МУС должен выдать ордер на арест тех, кто призывает разрушать деревни

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе в субботу призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест "тех, кто призывает стереть с лица земли палестинские деревни", по всей видимости, имея в виду призыв министра финансов Бецалеля Смотрича "стереть с лица земли" город Хавара, где израильские поселенцы устроили погромы и беспорядки в прошлом месяце.



Замечания министра по поводу Хавара вызвали международные резонанс и побудили администрацию Байдена взвесить вопрос об отказе ему во въездной визе, необходимой для посещения конференции в Вашингтоне.



После подстрекательского заявления Смотрич несколько раз пытался его опровергнуть . Эти замечания бросили тень на его недавнюю поездку в Соединенные Штаты, где ни один из правительственных чиновников не вел с ним переговоров, а десятки крупных еврейских групп отказались с ним встречаться.



Другой крайне правый депутат Кнессета от партии "Оцма Иегудит" Цвика Фогель, призвал к "сожжению деревень" в ответ на обстрел. На этой неделе он был допрошен полицией по подозрению в подстрекательстве к террору в связи с комментариями.



В субботнем заявлении Штайе сказал, что "израильская машина убийств не останавливается каждый день, каждый час и каждую минуту, вообще не принимая во внимание международное право".



"Во всем, что касается Украины, международный суд работает с рекордной скоростью, но что касается палестинцев, то его нигде нет", — добавил он, видимо, имея в виду решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, обвиняемого в военных преступлениях в Украине.



Заявление Штайе прозвучало в тот момент, когда израильские, палестинские, американские, египетские и иорданские официальные лица собирались собраться в воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе на саммит, призванный помочь укрепить региональное спокойствие в преддверии сложного периода Рамадана, который начнется на следующей неделе.

