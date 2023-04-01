Шоссе 60 заблокировано для движения после попытки теракта
Полиция заблокировала 60 для движения транспорта в обоих направлениях в Бейт-Уммар, к югу от перекрестка Гуш-Эцион.
Это произошло после попытки автомобильного теракта.
Напомним, что террорист был нейтрализован. По неподтвержденным данным, он скончался от полученных травм.
В результате попытки наезда пострадали трое военнослужащих. Двое из них получили тяжелые ранения, еще один - легкие травмы. В MDA сообщают, что все трое находятся в сознании.
פיגוע הדריסה בגוש עציון | במד"א מעדכנים: פצוע אחד במצב קשה, אחד בינוני והשלישי במצב קל - שלושתם בהכרה מלאה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/UFMhiL9CCl— גלצ (@GLZRadio) April 1, 2023