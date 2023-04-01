Новости » Арабо-израильский конфликт
Шоссе 60 заблокировано для движения после попытки теракта
01.04.2023 21:05 Алина Груднева

Шоссе 60 заблокировано для движения после попытки теракта

Полиция заблокировала 60 для движения транспорта в обоих направлениях в Бейт-Уммар, к югу от перекрестка Гуш-Эцион.

Это произошло после попытки автомобильного теракта.

Напомним, что террорист был нейтрализован. По неподтвержденным данным, он скончался от полученных травм.

В результате попытки наезда пострадали трое военнослужащих. Двое из них получили тяжелые ранения, еще один - легкие травмы. В MDA сообщают, что все трое находятся в сознании.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы