



Шоссе 60 заблокировано для движения после попытки теракта

Полиция заблокировала 60 для движения транспорта в обоих направлениях в Бейт-Уммар, к югу от перекрестка Гуш-Эцион.



Это произошло после попытки автомобильного теракта.



Напомним, что террорист был нейтрализован. По неподтвержденным данным, он скончался от полученных травм.



В результате попытки наезда пострадали трое военнослужащих. Двое из них получили тяжелые ранения, еще один - легкие травмы. В MDA сообщают, что все трое находятся в сознании.

