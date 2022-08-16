



Шольц: слово "апартеид" не подходит для описания конфликта между Израилем и ПА

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу на жалобы на Израиль.

Об этом он сказал во время их переговоров.

По словам Шольца, он считает, что слово "апартеид" не подходит для описания израильско-палестинского конфликта.

Напомним, что стороны обсудили последние политические события в регионе, усилия по возрождению мирного процесса и двусторонние отношения между двумя странами.