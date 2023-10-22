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Шломо спрятал семью в подвале, а сам остался ждать свою смерть
22.10.2023 00:30 Катя Шульц

Шломо спрятал семью в подвале, а сам остался ждать свою смерть

85-летний Шломо Рон понял, что происходит. У него сразу созрел план.

Когда ХАМАС ворвался в кибуц Нахаль-Оз, и террористы стали приближаться к его дому, Шломо спрятал свою жену, дочерей и внука в убежище. А сам остался ожидать своей смерти.

У 85-летнего человека была надежда. Он решил, что если бандиты войдут в дом, они увидят его и убьют одинокого старика и пойдут себе дальше. И Шломо Рон оказался прав.

Герой, который пожертвовал собой, чтобы спасти свою семью.
Покойся с миром.
 

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