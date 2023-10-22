



Шломо спрятал семью в подвале, а сам остался ждать свою смерть

85-летний Шломо Рон понял, что происходит. У него сразу созрел план.



Когда ХАМАС ворвался в кибуц Нахаль-Оз, и террористы стали приближаться к его дому, Шломо спрятал свою жену, дочерей и внука в убежище. А сам остался ожидать своей смерти.



У 85-летнего человека была надежда. Он решил, что если бандиты войдут в дом, они увидят его и убьют одинокого старика и пойдут себе дальше. И Шломо Рон оказался прав.



Герой, который пожертвовал собой, чтобы спасти свою семью.

Покойся с миром.

