



Школы на юге Израиля останутся закрытыми в четверг и пятницу

Школы будут оставаться закрытыми на юге Израиля в четверг и пятницу, объявило командование тыла ЦАХАЛа в среду днем в продолжение ряда ограничений, введенных в связи с военной операцией “Щит и стрела”, начатой во вторник.



Командование тыла приказало жителям общин на юге Израиля оставаться возле убежищ, а также запретило любые собрания на открытых площадках численностью более 10 человек и собрания в закрытых зданиях численностью более 100 человек.



Продление ограничений произошло после того, как в среду из Газы по центральному и южному Израилю было выпущено не менее 289 ракет.



