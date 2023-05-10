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Школы на юге Израиля останутся закрытыми в четверг и пятницу
10.05.2023 18:36 Ирина Демьянова

Школы на юге Израиля останутся закрытыми в четверг и пятницу

Школы будут оставаться закрытыми на юге Израиля в четверг и пятницу, объявило командование тыла ЦАХАЛа в среду днем в продолжение ряда ограничений, введенных в связи с военной операцией “Щит и стрела”, начатой во вторник.

Командование тыла приказало жителям общин на юге Израиля оставаться возле убежищ, а также запретило любые собрания на открытых площадках численностью более 10 человек и собрания в закрытых зданиях численностью более 100 человек.

Продление ограничений произошло после того, как в среду из Газы по центральному и южному Израилю было выпущено не менее 289 ракет.

 

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