



"Щит и стрела": Статистика ЦАХАЛа о боевых действиях в Газе

ЦАХАЛ публикует статистику пятидневной операции "Щит и стрела" против палестинского "Исламского джихада" в Газе.



По данным ЦАХАЛа, за время конфликта палестинские террористы выпустили по Израилю 1468 ракет и минометных снарядов.



Военные говорят, что 290 ракет, или каждая пятая, не пересекли границу Газы, еще 39 упали в море, а 1139 ракет пересекли границу с Израилем. Системы ПВО перехватили 430 ракет, что составляет 95% перехвата ракет, направляющихся в населенные пункты.



Несколько ракет упали в населенных пунктах, в результате чего один человек погиб и несколько человек получили ранения, а также был нанесен ущерб. Остальные ракеты упали на открытой местности, в результате чего также погиб один человек и двое получили ранения.



ЦАХАЛ заявляет, что нанес удары по 422 объектам "Исламского джихада" в Газе, в том числе по восьми военным объектам, 19 командным центрам, 12 объектам по производству оружия, 122 ракетным установкам, 63 пусковым установкам минометов, 10 подразделениям, запускающим ракеты и минометные снаряды, и 21 целевому объекту ликвидации, в том числе против шести высокопоставленных членов террористической группировки.



ВВС нанесли удары 120 истребителями, 14 боевыми вертолетами и неустановленным количеством беспилотников. Самолеты израсходовали 250 тонн боеприпасов (всего 390 бомб). Всего дроны нанесли 115 ударов. А наземные войска нанесли 10 ударов.



ЦАХАЛ заявляет, что в ходе боевых действий они убили в общей сложности 21 террориста. Управление здравоохранения ХАМАСа в Газе сообщило о 33 погибших во время боевых действий. ЦАХАЛ заявляет, что по меньшей мере четыре мирных жителя, вероятно, были убиты при неудавшихся пусках палестинских ракет, и несколько мирных жителей были убиты во время ударов операции, нацеленных на высокопоставленных членов "Исламского джихада".



В беседе с журналистами глава Южного командования ЦАХАЛа генерал-майор Элиэзер Толедано сказал, что внезапные удары во вторник стали ключом к тому, что военные считают очень успешной операцией.



Толедано говорит, что оборонительные действия на границе с Газой продолжаются после прекращения огня.

