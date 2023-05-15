



"Щит и Стрела" продемонстрировали слабость Ирана

Генерал в отставке Михаэль Сегаль опубликовал статью, в которой подвел итоги операции Щит и Стрела на сайте walla.



Завершение операции "Щит и стрела" демонстрирует слабость Ирана. Операция стала первым раундом эскалации в период, когда Иран считает Израиль ослабленным, в силу внутреннего кризиса, в то время как возглавляемый аятоллами "лагерь сопротивления" - на пике своей силы.



Тегеран, как и другие компоненты лагеря сопротивления из Ирака, Йемена, Сирии и Ливана, не пришел на помощь "Исламскому джихаду" - и наблюдал со стороны, как его высшее военное командование выкашивается в ходе операции.



Иран подталкивал элементы лагеря сопротивления (в основном ХАМАС) присоединиться к палестинскому Исламскому джихаду в обстрелах Израиля. Газета "Кихан", за которой стоит лидер Ирана Али Хаменеи, даже раскритиковала ХАМАС и заявила, что "в отсутствие более мощных ракет, чем у других элементов "лагеря сопротивления", ракеты "Исламского джихада" - лишь комариные укусы для Израиля". На протяжении всей операции Иран призывал мусульманские страны, включая те, которые подписали мирные соглашения с Израилем, оказать активную помощь палестинцам и "ускорить конец Израиля", а не довольствоваться заявлениями.





Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла в речи по случаю семилетней годовщины гибели Мустафы Бадр ад-Дина (командующего силами "Хизбаллы" в Сирии, убитого в 2016 году под Дамаском) обещал оказать палестинцам всю возможную помощь. На практике "Хизбалла" вообще не вмешивалась в нынешний раунд .



В конечном итоге Исламскому джихаду, пришлось заплатить высокую цену за иранские амбиции. В конце концов "Исламский джихад" предпочел инициативу египетского посредничества по прекращению огня и не поддался иранскому давлению, особенно на иностранное руководство организации и генерального секретаря Зиада Нахала.





Иран оказывал давление на "Исламский джихад" на протяжении всей операции вплоть до последнего момента, требуя продолжения борьбы, а репортер иранского информационного агентства "Тасним", связанного со Стражами исламской революции, который вел трансляцию из Газы во время операции, даже сообщил, что "Исламский джихад" ответил на инициативу Египта обстрелом Тель-Авива. Иран полагал, что продолжение раунда и усиление бедственного положения в Газе в конечном итоге приведет к его расширению и присоединению других элементов из фронта сопротивления - надежда, которая в конечном итоге не оправдалась.



Иран не против и дальше платить кровью палестинцев за продвижение своих целей, расширение своего влияния в регионе, главным образом за счет того, чтобы представлять себя в качестве главной силы, ведущей борьбу против Израиля. Операция в Газе, наряду с восстановлением израильского сдерживания и имиджа, который был подорван в последние месяцы в глазах умеренных арабских государств (в основном Саудовской Аравии и стран Персидского залива), доказала, что Израиль с его разведывательными и оперативными возможностями по-прежнему занимает центральное место в региональном противостоянии с Ираном, который продолжает продвигать свою ядерную программу. Последний продемонстрировал слабость - в том числе и “лагерю сопротивления”, который она претендует возглавить. Его риторика о конце Израиля не выдерживает испытания реальностью.