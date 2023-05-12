"Щит и стрела": по Израилю выпущено 937 ракет
С момента начала операции "Щит и стрела" по Израилю террористы выпустили 937 ракет и минометных снарядов.
По данным ЦАХАЛа, 296 ракеты были перехвачены. Часть ракет не долетела до границы.
Большая часть неперехваченных ракет рухнула на открытой местности, не причинив ущерба.
В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по 254 объектам в Газе, принадлежащим "Исламскому джихаду".
מצורף סיכום נתוני מבצע ״מגן וחץ״ נכון להיום לשעה 16:00 pic.twitter.com/Vf2yIoJfVE— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023