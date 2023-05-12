



"Щит и стрела": по Израилю выпущено 937 ракет

С момента начала операции "Щит и стрела" по Израилю террористы выпустили 937 ракет и минометных снарядов.



По данным ЦАХАЛа, 296 ракеты были перехвачены. Часть ракет не долетела до границы.



Большая часть неперехваченных ракет рухнула на открытой местности, не причинив ущерба.



В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по 254 объектам в Газе, принадлежащим "Исламскому джихаду".

