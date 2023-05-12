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"Щит и стрела": по Израилю выпущено 937 ракет
12.05.2023 17:30 Алина Груднева

"Щит и стрела": по Израилю выпущено 937 ракет

С момента начала операции "Щит и стрела" по Израилю террористы выпустили 937 ракет и минометных снарядов.

По данным ЦАХАЛа, 296 ракеты были перехвачены. Часть ракет не долетела до границы.

Большая часть неперехваченных ракет рухнула на открытой местности, не причинив ущерба.

В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по 254 объектам в Газе, принадлежащим "Исламскому джихаду".
 

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