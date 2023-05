Щит и стрела: ликвидирован замкомандира ракетного крыла Исламского джихада

В ходе очередного удара, нанесенного ЦАХАЛом, ликвидирован в Хан-Юнис очередной высокопоставленный член палестинского "Исламского джихада".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Мухаммад Абу Дака, член военного совета Исламского джихада, был ликвидировн в Хан-Юнис.



"ЦАХАЛ и ШАБАК нацелились на заместителя командующего ракетного крыла "Исламского джихада" в Газе, имевший значительную роль в ракетных пусках по Израилю", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Абу-Дака был заместителем ликвидированного ранее Али Гаали. Таким образом, это уже пятый ликвидированный за время проведения операции "Щит и стрела" высокопоставленный член "Исламского джихада". Также во время удара были ранены как минимум четыре террориста.



Urgent | A martyr was killed and 3 others were injured when a house belonging to the Abu Daqqa family was targeted in the town of Bani Suhaila in Khan Younis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/7XydwOGlfK