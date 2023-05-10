



Ликвидирован убийца беременной израильтянки и 4 ее дочерей

В мае 2004 года Тали Хатуэль — беременная 34-летняя мать и ее четыре дочери погибли в результате теракта на контрольно-пропускном пункте Киссуфим в Газе. Двое террористов открыли огонь по женщине, находившейся на позднем сроке беременности, и ее детям Хиле (11 лет), Хадар (9 лет), Рони (7 лет) и Мейрав (2 года).



Утром во вторник, 19 лет и неделю спустя, Джахед Ахнам (62 года) — секретарь военного совета "Исламского джихада", причастный к планированию этого кровавого нападения, — был убит в ходе первого удара операции "Щит и стрела".



После того теракта Анам занимал видные посты в исламистской террористической группировке. На своей последней должности он отвечал за координацию и передачу средств и оружия между Джихадом и террористической организацией ХАМАС и принимал активное участие в содействии террористической деятельности в Газе, Иудее и Самарии и за рубежом.



Всего две недели назад ШАБАК заявил, что в последние месяцы предотвратил попытку создать террористическую инфраструктуру в Иудее и Самарии, которую возглавлял Анам. Силы безопасности арестовали несколько палестинских жителей Дженина и окрестных деревень, которых Анам завербовал для совершения нападений.