



Щит и стрела: Исламский джихад объяснил, как выследили главарей

Израиль выследил и ликвидировал высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в ходе операции "Щит и стрела" в Газе, поскольку те были беспечными и самоуверенными.



Такое заявление сделал лидер террористической группировки Зияд аль-Нахала.



По его словам, высокопоставленные члены "Исламского джихада" потеряли бдительность и носили при себе мобильные телефоны, что и привело к их ликвидации.



"Наши братья не смогли трезво оценить ситуацию и возможности противника отслеживать их средства связи. У всех наших братьев, которые были убиты, были сотовые телефоны", - сказал Нахала.



Напомним, в ходе операции "Щит и стрела" были ликвидированы шестеро высокопоставленных террористов, руководящих обстрелами территории Израиля из Газы и другими атаками.

