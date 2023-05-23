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Щит и стрела: Исламский джихад объяснил, как выследили главарей
23.05.2023 21:38 Алина Груднева

Щит и стрела: Исламский джихад объяснил, как выследили главарей

Израиль выследил и ликвидировал высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в ходе операции "Щит и стрела" в Газе, поскольку те были беспечными и самоуверенными.

Такое заявление сделал лидер террористической группировки Зияд аль-Нахала.

По его словам, высокопоставленные члены "Исламского джихада" потеряли бдительность и носили при себе мобильные телефоны, что и привело к их ликвидации.

"Наши братья не смогли трезво оценить ситуацию и возможности противника отслеживать их средства связи. У всех наших братьев, которые были убиты, были сотовые телефоны", - сказал Нахала.

Напомним, в ходе операции "Щит и стрела" были ликвидированы шестеро высокопоставленных террористов, руководящих обстрелами территории Израиля из Газы и другими атаками.
 

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