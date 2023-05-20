



Щит и стрела: цели "Исламского джихада", которые поразил ЦАХАЛ в Газе

Одним из критических моментов операции "Щит и стрела" в Газе был этап выбора целей "Исламского джихада" для атак.



По данным The Jerusalem Post, как только террористы выпустили ракеты в сторону Сдерота после смерти заключенного Хадера Аднана, командир дивизии "Газы" полковник Лирон Батито попросил изучить секретный план атаки под названием "Черный плащ" — буклет из десятков страниц, в который включены цели для атаки, включая фото высокопоставленных членов "Исламского джихада" и инфраструктуры террористов.



Рекомендации Южного командования были изучены высокопоставленными представителями ШАБАКа, а начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви в итоге приказал нанести серьезный ущерб разработке, производству и хранению ракет "Исламского джихада". Этот план одобрил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



После ликвидации трех высокопоставленных членов террористической операции ВВС совершили атаки по всей Газе. Удары были нанесены в том числе по туннелю террористов, в котором находился крупнейший цех по производству ракет, а также по лабораториям, где производились взрывчатые вещества, и оружейным складам.



К концу операции ЦАХАЛ атаковал 32 объекта инфраструктуры "Исламского джихада", которые использовались для запуска ракет по Израилю.



Уточняется, что одной из целей был склад химических материалов, которые террористам было очень трудно переправить контрабандой в Газу. Он был построен в жилых районах. Этот склад был атакован впервые еще в ходе операции "Рассвет", но "Исламский джихад" восстановил это место.



Еще одной целью был туннель, в котором производились ракеты. "Исламский джихад" построил объект глубоко под землей, потому что хотел повысить уровень его защиты от атак израильских ВВС. Для его обнаружения использовали ИИ и разведданные.



По предварительной оценке АМАН, склады боеприпасов "Исламского джихада" были полностью уничтожены, включая основные объекты, где производились ракеты. На вопрос о том, обратится ли "Исламский джихад" к ХАМАСу, чтобы позаимствовать новые ракеты, представитель ЦАХАЛа ответил, что "обычно они этого не делают".

