



Шхаде: Лапид и Ганц должны предстать перед судом в Гааге

Депутат Кнессета из Объединенного арабского списка Сами Абу Шхаде выступил с нападками в адрес премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца.

По данным Аруц Шева, такое заявление он сделал 18 августа.

Шхаде встретился с представителями палестинских правозащитных организаций, объявленных Израилем террористическими.

"Действия правительства Лапида-Ганца отражают преследование тех, кто выступает против оккупации и ее преступлений и подвергает их опасности. Эти организации играбт важную роль в защите прав палестинцев и противодействии преступлениям и терактам, совершаемым оккупантами. Лапид и Ганц должны предстать перед Международным уголовным судом в Гааге", - сказал депутат.