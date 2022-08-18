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Шхаде: Лапид и Ганц должны предстать перед судом в Гааге
18.08.2022 20:30 Алина Груднева

Шхаде: Лапид и Ганц должны предстать перед судом в Гааге

Депутат Кнессета из Объединенного арабского списка Сами Абу Шхаде выступил с нападками в адрес премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца.

 
По данным Аруц Шева, такое заявление он сделал 18 августа.
 
Шхаде встретился с представителями палестинских правозащитных организаций, объявленных Израилем террористическими.
 
"Действия правительства Лапида-Ганца отражают преследование тех, кто выступает против оккупации и ее преступлений и подвергает их опасности. Эти организации играбт важную роль в защите прав палестинцев и противодействии преступлениям и терактам, совершаемым оккупантами. Лапид и Ганц должны предстать перед Международным уголовным судом в Гааге", - сказал депутат.

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