



Шесть террористов задержаны в ходе ночных рейдов в Иудее и Самарии

В ходе ночных рейдов по всей Иудее и Самарии были задержаны шесть разыскиваемых террористов.



По данным ШАБАК, возле деревни Бейт-Хабарка в Палестинской автономии был задержан подозреваемый с оружием в автомобиле.



Во время операции подозреваемый бросал бутылки с зажигательной смесью в солдат в деревне Хусан около Бейт-Лехема. Солдаты открыли ответный огонь, и один из подозреваемых был ранен. В ходе операции никто из солдат не пострадал.



Позже начались сильные беспорядки, в ходе которых десятки участников бросали камни и горящие шины в солдат, которые приняли ответные меры пресечения.



В ходе рейдов было изъято множество оружия и боеприпасов.

