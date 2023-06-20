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Шесть террористов задержаны в ходе ночных рейдов в Иудее и Самарии
20.06.2023 11:03 Ирина Демьянова

Шесть террористов задержаны в ходе ночных рейдов в Иудее и Самарии

В ходе ночных рейдов по всей Иудее и Самарии были задержаны шесть разыскиваемых террористов.

По данным ШАБАК, возле деревни Бейт-Хабарка в Палестинской автономии был задержан подозреваемый с оружием в автомобиле.

Во время операции подозреваемый бросал бутылки с зажигательной смесью в солдат в деревне Хусан около Бейт-Лехема. Солдаты открыли ответный огонь, и один из подозреваемых был ранен. В ходе операции никто из солдат не пострадал.

Позже начались сильные беспорядки, в ходе которых десятки участников бросали камни и горящие шины в солдат, которые приняли ответные меры пресечения.

В ходе рейдов было изъято множество оружия и боеприпасов.
 

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