



Шесть палестинцев арестованы по подозрению в террористической деятельности

Шесть палестинцев были арестованы ЦАХАЛом, ШАБАКом и пограничной полицией в Иудее и Самарии этой ночью.



В Шхеме солдаты ЦАХАЛа и сотрудники пограничной полиции арестовали трех разыскиваемых подозреваемых в ходе контртеррористической операции.



В ходе операции палестинские мирные жители открыли огонь по израильским силам и забросали их камнями и взрывчаткой. Силы ответили стрельбой в их направлении.



Дополнительные подозреваемые были арестованы в Циде, Бейт-Уммаре, Хевроне и Убейдии.

