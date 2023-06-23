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Шесть палестинцев арестованы по подозрению в террористической деятельности
23.06.2023 10:51 Ирина Демьянова

Шесть палестинцев арестованы по подозрению в террористической деятельности

Шесть палестинцев были арестованы ЦАХАЛом, ШАБАКом и пограничной полицией в Иудее и Самарии этой ночью.

В Шхеме солдаты ЦАХАЛа и сотрудники пограничной полиции арестовали трех разыскиваемых подозреваемых в ходе контртеррористической операции.

В ходе операции палестинские мирные жители открыли огонь по израильским силам и забросали их камнями и взрывчаткой. Силы ответили стрельбой в их направлении.

Дополнительные подозреваемые были арестованы в Циде, Бейт-Уммаре, Хевроне и Убейдии.
 

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