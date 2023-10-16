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Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем
16.10.2023 07:11 Аркадий Бочаровский

Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем

Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем

Армия обороны Израиля опубликовала имена и данные высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, планировавших и осуществивших убийственную атаку на Израиль 7.10. 23 на юге Израиля.

Шесть главарей  были ликвидированы армией и силами ШАБАКа: 

Муатаз Аид, командующий южным округом внутренней безопасности ХАМАСа, 

Марад Абу Марад, глава авиагруппы в городе Газа, 

Джихад Абу-Шмала, ответственный за экономический портфель в политбюро, 

Али Кади, командующий командующий  силами Нухба на севере Газы, 

Закария Абу Муамар, ответственный по национальным отношениям в политбюро ХАМАСа,

Биляль аль-Кадра, командующий спецназом Нухба н на юге Хан-Юниса. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram

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