Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем
Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем
Армия обороны Израиля опубликовала имена и данные высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, планировавших и осуществивших убийственную атаку на Израиль 7.10. 23 на юге Израиля.
Шесть главарей были ликвидированы армией и силами ШАБАКа:
Муатаз Аид, командующий южным округом внутренней безопасности ХАМАСа,
Марад Абу Марад, глава авиагруппы в городе Газа,
Джихад Абу-Шмала, ответственный за экономический портфель в политбюро,
Али Кади, командующий командующий силами Нухба на севере Газы,
Закария Абу Муамар, ответственный по национальным отношениям в политбюро ХАМАСа,
Биляль аль-Кадра, командующий спецназом Нухба н на юге Хан-Юниса. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram