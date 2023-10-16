



Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем

Шесть главарей террористического вторжения 7 октября ликвидированы ЦАХАЛем



Армия обороны Израиля опубликовала имена и данные высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, планировавших и осуществивших убийственную атаку на Израиль 7.10. 23 на юге Израиля.



Шесть главарей были ликвидированы армией и силами ШАБАКа:



Муатаз Аид, командующий южным округом внутренней безопасности ХАМАСа,



Марад Абу Марад, глава авиагруппы в городе Газа,



Джихад Абу-Шмала, ответственный за экономический портфель в политбюро,



Али Кади, командующий командующий силами Нухба на севере Газы,



Закария Абу Муамар, ответственный по национальным отношениям в политбюро ХАМАСа,



Биляль аль-Кадра, командующий спецназом Нухба н на юге Хан-Юниса. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram