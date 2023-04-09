



Шесть человек ранены в результате ночной стрельбы в Иерусалиме

Шесть человек получили ранения, один тяжело и пятеро легко, поздно вечером в субботу на улице Дов Йосеф на окраине населенного арабами района Бейт-Сафафа на юге Иерусалима, недалеко от Гило.



Медики и фельдшеры MDA оказали медицинскую помощь и доставили раненых в больницу “Хадасса Эйн-Керем”. Мужчина в возрасте около 25 лет получил серьезные ранения, трое (19, 25 и 50 лет) получили ранения средней степени тяжести и один (30 лет) получил легкие ранения.



Рой Бен Шохам, медик MDA, присутствовавший на месте происшествия, заявил: “Мы быстро прибыли на место происшествия и увидели пятерых раненых, лежащих на земле, некоторых на тротуаре, а некоторых во дворе дома. Все в полном сознании и с огнестрельными ранениями, мы провели быстрый медицинский осмотр на месте происшествия, оказали первичную неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу, один в тяжелом состоянии, трое в средней степени тяжести и один в легкой состояние."



Ранее в субботу министр обороны Йоав Галант принял решение направить солдат ЦАХАЛа для усиления полицейских сил в центральном Израиле.

При этом было решено не допускать арабов из Иудеи и Самарии в мечеть Аль-Акса, несмотря на период Рамадана.



Кроме того, министр Галант решил продлить общий карантин Иудеи и Самарии и закрытие пунктов въезда из Газы до окончания праздника Песах в среду вечером. Продолжение изоляции также включает в себя немедленную отмену смягчения гражданских мер для арабов, принятых в связи с Рамаданом, и запрет на въезд для арабских рабочих.



